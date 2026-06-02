سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:47 ص 02/06/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و13 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52 جنيهًا للشراء، و52.1 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.06 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي :Cib

51.98 جنيه للشراء، و52.08 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

