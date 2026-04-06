أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا، اليوم، إحالة 17 طبيبًا للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل داخل عدد من الوحدات الصحية بقرى المركز، في إطار حملات المتابعة الميدانية لضبط منظومة العمل.

تفاصيل المرور على القرى.

وأوضحت الوحدة المحلية، أن المهندس رضا عبدالرحمن، رئيس مركز ومدينة العدوة، كلف لجنة متابعة ميدانية برئاسة علي الكيال، نائب رئيس المركز، بالمرور على 5 وحدات صحية بقرى بني عامر، شملت: البجهور، نزلة رمضان، بني عامر، العقلية، وكفر عبد الخالق، لمتابعة انتظام سير العمل والانضباط الإداري.

رصد الغياب واتخاذ الإجراءات.

وأسفرت الحملة عن رصد غياب 17 طبيبًا و2 من العاملين الإداريين، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم للتحقيق.

من جانبه، شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الانضباط داخل المنشآت الخدمية، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على مختلف القطاعات، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان الالتزام الوظيفي.