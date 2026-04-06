طفرة طبية.. افتتاح أول حصن دوائي لخدمة الحالات الحرجة بالوادي

افتتحت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أول فرع لصيدلية الإسعاف بشارع بورسعيد في قلب مدينة الخارجة، والذي يمثل أحدث إضافة لسلسلة صيدليات الإسعاف المصرية التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وجرى الافتتاح بحضور محمد كجك، نائب المحافظ، سيد محمود، السكرتير العام، والدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وسط ترحيب كبير من الأهالي الذين انتظروا هذه الخطوة طويلاً لخدمة المنظومة الطبية بالمحافظة.

تخفيف العبء وتوفير أدوية الحالات الحرجة

وأوضحت المحافظ أن افتتاح فرع صيدلية الإسعاف يأتي في إطار تحركات محافظة الوادي الجديد الحثيثة لدعم المنظومة الطبية، وضمان توفير الأدوية التي تمس احتياجات المواطنين الأساسية بشكل مباشر.

وأكدت أن هذه الصيدلية ستعمل على تخفيف العبء عن كاهل المرضى، حيث تلتزم صيدلية الإسعاف بتوفير أدوية الأورام، وأدوية الحالات الحرجة، والأصناف التي تعاني من نقص في الأسواق، وذلك بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة داخل مدينة الخارجة.

خطة توسعية تغطي الداخلة والفرافرة

وفي سياق تعزيز الخدمات في كافة المراكز، أشارت حنان مجدي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة إضافية، حيث جرى التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لافتتاح فرعين آخرين في مركزي الداخلة والفرافرة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تغطية محافظة الوادي الجديد جغرافياً، وتوفير الأدوية للأهالي في المناطق النائية دون الحاجة للسفر مسافات طويلة، بما يدعم رؤية الدولة في توفير الدواء الآمن والفعّال والارتقاء بـ المنظومة الطبية في كافة أرجاء الجمهورية.

دعم حكومي لقطاع الدواء بمدينة الخارجة

من جانبه، أكد الدكتور أبو الفتوح الطويل أن فرع مدينة الخارجة جرى تجهيزه وفق أعلى المعايير لضمان سلامة التخزين الدوائي، مشيراً إلى أن صيدلية الإسعاف ليست مجرد منفذ بيع، بل هي صمام أمان لتوفير الأدوية الحيوية.

وشددت المحافظ على تقديم كافّة أوجه الدعم لتذليل العقبات أمام التوسع في هذه المنشآت التي تخدم أهالي محافظة الوادي الجديد، مؤكدة أن جودة الخدمة الصحية تظل على رأس أولويات العمل التنفيذي.

صيدلية الإسعاف.. تاريخ من "إغاثة" المرضى في مصر

تعد "صيدليات الإسعاف" في مصر، والتابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية (إحدى شركات قطاع الأعمال العام)، بمثابة الملاذ الأول والأخير للمصريين للبحث عن الأدوية النادرة و"النواقص". وتعود جذور الشركة المصرية لتجارة الأدوية إلى منتصف القرن العشرين، حيث تأسست لتكون الذراع الحكومي لضبط سوق الدواء وضمان وصول العلاج المدعم للمواطنين.

وتشتهر صيدلية الإسعاف بفرعها التاريخي في "رمسيس" بالقاهرة، والذي يعمل على مدار 24 ساعة منذ عقود طويلة، لتقديم أدوية الأورام والحقن الحيوية التي قد لا تتوفر في الصيدليات الخاصة، ويأتي افتتاح فروع لها في محافظات الحدود مثل محافظة الوادي الجديد كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وتوفير الأدوية لكافة المواطنين في شتى أنحاء مصر.