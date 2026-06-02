يواصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جولاته الميدانية داخل الأسواق والشوارع بمدينة أسوان، لمتابعة مستوى الانضباط وإزالة الإشغالات

وأصدر محافظ أسوان، توجيهاته الفورية بغلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة لخطوط التنظيم بالسوق السياحى والأسواق الجانبية الملحقة به بشوارع المطار والحدادين والمدارس، ورفع كافة الإشغالات والتعديات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية، وإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة وعدم تجاوز المساحات المسموح بها، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للأسواق بما يتناسب مع مكانة أسوان السياحية.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بغلق وتشميع أحد الأفران الخاصة بعمل الفطائر والمعجنات لقيامه بإستخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية بدلاً من الأسطوانات التجارية.

ووجه المهندس عمرو لاشين إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض الدراجات النارية "الموتوسيكلات" التي تتسبب في إحداث أصوات مزعجة تؤثر على راحة المواطنين، وتؤدي إلى زيادة معدلات التلوث الضوضائي والصوتي داخل المناطق السكنية والشوارع الرئيسية.