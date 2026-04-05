أبرز الإعلامي عمرو أديب انفراد موقع "مصراوي" بشأن مصادرة "الكاتل" من إدارات وزارة الكهرباء كإجراء ترشيدي، معقبًا: "متفق تمامًا مع ما قامت به وزارة الكهرباء في مصادرة "الكاتل" (غلاية المياه) من إداراتها، مؤكدا أن هذا الجهاز يسحب كهرباء بـ"الزو" ويتسبب في هدر كبير للموارد.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوزارة دخلت على قطاع من قطاعاتها وجمعت كميات مرعبة من "الكاتلات"، حيث كان يوجد "كاتل لكل موظف" يعمل بالكهرباء التي تدفع ثمنها الدولة وليس الموظف.

وأضاف أن وزارة الكهرباء عليها ديون للحكومة تقدر بـ310 مليار جنيه غير مدفوعة، كما أن قطاعي البترول والغاز عليهم 205 مليارات، لأن القطاعات الحكومية لا تدفع فواتيرها بحكم كونها حكومة.

وتابع: "زي ما أنتم شايفين كمية كاتلات مرعبة، يعني كاتل لكل مواطن، كاتل لكل موظف. كل واحد من دول طبعاً لأنه كمان الكهرباء دي هو ما بيدفعش فلوسها، السيد الموظف اللي قاعد في مكتبه الكهرباء دي بتدفعها الدولة لأنه مش في بيته".

وأشار إلى أن هناك إجراءات ترشيدية أخرى مثل العمل عن بعد وإقفال المحلات مبكرا، مشددا على ضرورة تبني روح الترشيد وعدم الاستهانة بأي إجراء مهما بدا بسيطا.

وشدد عمرو أديب على أن هناك مشكلة كبيرة في وقود الطائرات في بعض الدول مما أدى لعدم إقلاع طائرات، داعيا كل الوزارات إلى حذو حذو وزارة الكهرباء وجمع أجهزة الاستهلاك المرتفع للطاقة، ومؤكدا أن الضرورات تبيح المحظورات في ظل الأزمة الحالية.