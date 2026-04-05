وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الهندي التهديدات الأمريكية لبلاده

كتب : د ب أ

10:59 م 05/04/2026

عباس عراقجي

ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على البنية التحتية والمنشآت النووية في بلاده، وكذلك "خطاب المسؤولين الأمريكيين الذين يهددون علنا بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في إيران"، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي إس جايشانكار.

وقال عراقجي إن إيران عازمة بقوة على الدفاع عن نفسها وحذر من العواقب المتنامية لـ"العدوان العسكري" من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على الاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين.

وفي اتصال هاتفي منفصل، بحث عراقجي التطورات الإقليمية مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد ،توعد ترامب بشن هجمات على محطات الطاقة والجسور الإيرانية ، والبنية التحتية المدنية إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز.

من جانبه ، قال نائب مدير الاتصال والمعلومات في مكتب الرئيس الإيراني، في منشور على تطبيق "إكس" إن "إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا عندما يتم تخصيص نظام قانوني جديد نحصل من خلاله على جزء من رسوم العبور لتعويض كافة الخسائر الناجمة عن هذه الحرب" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

