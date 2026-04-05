"خلصت عليه وأخفت الجثة".. حبس ربة منزل بتهمة قتل زوجها بالفيوم

كتب : حسين فتحي

08:27 م 05/04/2026

وائل عرابى ضحية مشاجراته المستمرة مع زوجته بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم، مساء الأحد، حبس (مروة. أ. م) 40 عامًا، ربة منزل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل زوجها "وائل عرابي" 44 عامًا، سائق ومالك أربعة سيارات أجرة، وإخفاء جثته داخل مخزن في بدروم المنزل بشارع العرب.

بداية الواقعة والتحريات

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد خضر مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان"، يفيد ببلاغ اختفاء السائق وائل عرابي.

على الفور، وجه اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ. وكشفت تحريات الرائد شريف فارس، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "ثان"، ومعاونه النقيب محمود غيث، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، أن الزوجة وراء ارتكاب الجريمة، خاصة بعد مراجعة كاميرات المراقبة التي أكدت عدم خروج المجني عليه أو دخول أي غرباء للعقار.

مواجهة واعترافات الزوجة

أثناء التحقيق، انهارت الزوجة واعترفت بارتكاب الجريمة، موضحة في تحقيقات المباحث بإشراف اللواء محمود حمدي، مساعد مدير الأمن العام: "كان يضربني ويهين كرامتي كل يوم.. وفي ليلة الحادث تحول المنزل إلى ساحة معركة، فاستللت سكينًا من المطبخ للدفاع عن نفسي".

وأوضحت المتهمة أنها سددت لزوجها طعنة نافذة في الرقبة وأخرى في الكتف، ليسقط قتيلًا فورًا. في محاولة لإخفاء الجريمة، قامت بسحب الجثة إلى البدروم (مخزن لإطارات السيارات) وأغلقت عليه الباب، ثم ادعت اختفائه أمام الجيران والأجهزة الأمنية.

تمثيل الجريمة والإجراءات القانونية

أظهرت التحريات أن الخلافات الدائمة وإعادة اعتداء الزوج على زوجته وأبنائها كانت السبب وراء الجريمة. وعقب تمثيل المتهمة لكيفية ارتكاب الواقعة تحت حراسة أمنية مشددة، أصدرت النيابة قرارها بدفن الجثة بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

جنازة القتيل وانتظار المحاكمة

شيع أهالي منطقة الشيخ حسن جثمان القتيل إلى مثواه الأخير، تاركًا وراءه عائلة ممزقة، ومنزلًا مسكنًا مأساويًا بدأ بالفقر وانتهى بالدماء، فيما تُتابع النيابة إجراءات التحقيق مع الزوجة في انتظار المحاكمة.

