شهدت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية واقعة اعتداء عنيف على طفل يدعى يوسف محمد السيد متولي، يبلغ من العمر 15 عامًا، وذلك عقب مشادة نشبت داخل أحد مراكز ألعاب الكمبيوتر "سيبر"، قبل أن تتطور الأحداث إلى اعتداء بدني أسفر عن إصابته بجروح متعددة.

بداية الواقعة داخل السيبر

بدأت تفاصيل الواقعة عندما كان الطفل يوسف متواجدًا داخل أحد مراكز الألعاب الإلكترونية بصحبة عدد من الأطفال، وخلال مغادرته المكان نشبت مشادة مع طفل آخر إثر إصابة بسيطة في قدم الأخير، ما أدى إلى تبادل كلمات بينهما.

تصاعد الأحداث بشكل مفاجئ

وفقًا لرواية أسرة الطفل، لم تتوقف الواقعة عند هذا الحد، حيث توجه الطفل الآخر إلى والده، الذي حضر إلى موقع الحادث، واعتدى على يوسف في الشارع بالضرب، قبل أن يقوم باصطحابه إلى داخل منزله ويواصل التعدي عليه بعنف، فضلاً عن إطفاء السجائر في الوجه - أسفل عينيه.

تفاصيل الاعتداء والإصابات

أوضحت الأسرة أن المعتدي لم يكتفِ بالضرب، بل قام بالتعدي على الطفل بطرق عنيفة، ما أسفر عن إصابته بشرخ في عظام الوجه تسبب في تورم أسفل العين، إضافة إلى إصابة في القدم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك وفق التقرير المبدئي الصادر عن مستشفى الباجور التخصصي.

تحرك قانوني عاجل

قامت أسرة الطفل بتحرير محضر رسمي بقسم شرطة الباجور، وتم عرض الواقعة على جهات التحقيق التي باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مطالب بالقصاص

طالبت أسرة الطفل بسرعة محاسبة المتهم وتطبيق القانون، مؤكدين أن ما جرى تجاوز حدود مشادة بين أطفال، خاصة مع تدخل شخص بالغ بشكل عنيف تسبب في إصابات خطيرة للطفل.