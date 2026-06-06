كشفت الفنانة نهلة سلامة، تفاصيل ما حدث بينها وبين الفنان القدير محمود حميدة بعد اعترافها له بحبه وطلبها الزواج منه.

تصريحات نهلة سلامة عن محمود حميدة

وقالت نهلة سلامة ببرنامج "كلام الناس": "محمود حميدة ده الكراش بتاعي، وأنا بموت فيه، وأنا بحبه جدا وعملت معاه أفلام كتير جدا، وكنت بتجنن عليه وعايزة أتجوزه، فأنا قولتله ما تيجي نتجوز، لقيته بيقولي انتي قد بنتي مقدرش أتجوزك، انتي صغيرة أوي، وأنا زي أبوكي".

نهلة سلامة: محمود حميدة الكراش بتاعي

وتابعت: "قولتله زي أبويا إزاي، أنت قمر وأنا بحبك، وقعدت أحبه مع نفسي ولقيته خلاص حاسس اني انا بنته، ففضل الكراش بتاعي العمر كله لحد دلوقتي".

وأضافت نهلة: "بشوفه كتير وعندنا جروب مع بعض بنتقابل كتير في مناسبات مختلفة، ومحمود حميدة الوحيد اللي قولتله اتجوزني".





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