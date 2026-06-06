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الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف تعطيل وقف النار

كتب : وكالات

12:33 م 06/06/2026

الجيش اللبناني

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أكد الجيش اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان والجيش اللبناني تهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي.

وقال الجيش اللبناني إن العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه، وكذلك على المؤسسة العسكرية، لن يؤدي إلا إلى تعزيز الصلابة والإصرار على مواجهة ما وصفه بالمحاولات العدوانية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الهجمات يتمثل في إفشال المساعي الجارية للتوصل إلى حل يضمن استعادة الاستقرار ووقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.
خسائر بشرية في الغارة
وأعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي إثر غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

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