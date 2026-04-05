استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عددًا من سيارات التاكسي، للتأكد من تشغيل العداد والالتزام بالبنديرة المقررة.

وخلال المتابعة، شدد"المحافظ " على ضرورة الالتزام الكامل بتشغيل العداد وعدم مخالفة التعريفة المقررة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي استغلال للمواطنين أو خروج على الضوابط المنظمة.

وأكد اللواء طارق مرزوق أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة وفرض غرامات فورية على أي سيارة تاكسي ترد بشأنها شكاوى من المواطنين ويتم الإبلاغ عنها، مشيرًا إلى أنه في حالة تكرار المخالفة لنفس السائق سيتم إلغاء رخصة التاكسي.

وكلّف "محافظ الدقهلية" العميد حاتم طه مدير عام المرور و العقيد محمود اللوزي رئيس مباحث المرور بشن حملات مكثفة على سيارات التاكسي، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، بما يضمن الانضباط الكامل وحماية حقوق المواطنين.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من سائقي سيارات التاكسي، سواء عدم تشغيل العداد أو مخالفة التعريفة، من خلال التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام التالية:

📞 0502316644 – 0502314880 – 0502327792أو الاتصال على رقم 114 من التليفون الأرضي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين وضمان حقوق المواطنين.