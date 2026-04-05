بالصور ـ أقباط أسيوط يحتفلون بأحد الشعانين.. وسكرتير المجمع المقدس يترأس القداس

كتب : محمود عجمي

01:14 م 05/04/2026
ترأس الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، صباح اليوم الأحد، صلوات قداس أحد الشعانين أو أحد السعف، بمشاركة كهنة وشمامسة وحضور حاشد من المصلين الذين توافدوا للاحتفال بالمناسبة الدينية.

أجواء احتفالية وزينة السعف في شوارع أسيوط

وشهدت شوارع مدينة أسيوط أجواء مميزة مع انتشار بائعي سعف النخيل في محيط الكنائس والميادين العامة. وتوافد المواطنون لشراء السعف المُشكَّل في صور زخرفية متنوعة مثل القلوب والصلبان والأساور، فيما ازدانت الكنائس بأغصان الزيتون وزينة السعف في تقليد سنوي يعكس الطابع الروحي للمناسبة.

احتفال ديني يسبق أسبوع الآلام

ويُعد أحد الشعانين الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير، وهو بداية أسبوع الآلام الذي يسبق عيد الفصح المجيد. ويرمز اسم "أحد السعف" إلى استقبال المسيح في مدينة القدس بسعف النخيل وأغصان الزيتون، كرمز للسلام والانتصار. وخلال القداس، رفع المصلون السعف أثناء رش مياه التبرك في طقس ديني له جذور تاريخية عميقة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
شئون عربية و دولية

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
أخبار المحافظات

150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح

