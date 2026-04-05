ترأس الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، صباح اليوم الأحد، صلوات قداس أحد الشعانين أو أحد السعف، بمشاركة كهنة وشمامسة وحضور حاشد من المصلين الذين توافدوا للاحتفال بالمناسبة الدينية.

أجواء احتفالية وزينة السعف في شوارع أسيوط

وشهدت شوارع مدينة أسيوط أجواء مميزة مع انتشار بائعي سعف النخيل في محيط الكنائس والميادين العامة. وتوافد المواطنون لشراء السعف المُشكَّل في صور زخرفية متنوعة مثل القلوب والصلبان والأساور، فيما ازدانت الكنائس بأغصان الزيتون وزينة السعف في تقليد سنوي يعكس الطابع الروحي للمناسبة.

احتفال ديني يسبق أسبوع الآلام

ويُعد أحد الشعانين الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير، وهو بداية أسبوع الآلام الذي يسبق عيد الفصح المجيد. ويرمز اسم "أحد السعف" إلى استقبال المسيح في مدينة القدس بسعف النخيل وأغصان الزيتون، كرمز للسلام والانتصار. وخلال القداس، رفع المصلون السعف أثناء رش مياه التبرك في طقس ديني له جذور تاريخية عميقة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.