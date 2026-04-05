كنائس الفيوم تكتسي بـ"السعف" في ذكرى دخول المسيح لأورشليم

كتب : حسين فتحي

12:51 م 05/04/2026
    احتفالات الأقباط بعيد أحد الشعانين بالفيوم 1
    احتفالات الأقباط بعيد أحد الشعانين بالفيوم 4
    احتفالات الأقباط بعيد أحد الشعانين بالفيوم 3
    احتفالات الأقباط بعيد أحد الشعانين بالفيوم 2

توافد على كنائس محافظة الفيوم، اليوم الأحد، المصلون والزائرين، حيث أحيا الآلاف من الأقباط ذكرى أحد الشعانين، "السعف"، وهو اليوم الذي يخلد ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس (أورشليم) وسط استقبال شعبي حافل.

وشهدت الصلوات مشاركة حاشدة من مختلف الفئات العمرية، وترأس القداسات العديد من القمامصة والقساوسة، بمشاركة الشمامسة الذين رتلوا الألحان الكنسية المميزة لهذا اليوم.

وقد فرضت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع فرق الكشافة الكنسية ولجان النظام إجراءات تنظيمية دقيقة، لضمان انسيابية دخول المصلين وخروجهم وسط أجواء آمنة ومستقرة.

وتزينت مداخل الكنائس ببوابات من سعف النخيل وأغصان الزيتون، بينما تسابق الأطفال والشباب في حمل أشكال فنية أبدعوها من السعف، شملت "الصلبان، التيجان، القلوب، وسنابل القمح"، تعبيراً عن الفرحة والاحتفال الروحي بهذه المناسبة التي ترمز للسلام والمحبة.

ومع انتهاء القداس الإلهي، أقيمت صلوات "الجناز العام"، وهو من الطقوس الكنسية التى تسبق بدء "أسبوع الآلام".

