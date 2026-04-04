بينها حظر استخدام الغلايات.. 7 قرارات جديدة لترشيد الطاقة بديوان كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

08:00 م 04/04/2026

ديوان كفر الشيخ

أصدر اللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2026، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمباني التابعة للجهات الحكومية.

إجراءات العمل عن بُعد

تضمن الكتاب الدوري الالتزام بالعمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل الحالي، مع مراعاة الجهات المستثناة من ذلك التوجيه، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء.

حظر استخدام السيارات والغلايات

أشار الكتاب الدوري إلى حظر استخدام أي سيارة من نهاية عمل يوم الخميس حتى بداية يوم الإثنين، إلا بإذن مسبق ووفق القواعد القانونية.

كما تم منع استخدام السخانات الكهربائية والغلايات الشخصية نظرًا لاستهلاكها الكبير للطاقة وما تشكله من مخاطر على السلامة.

ترشيد الإضاءة والأجهزة المكتبية

- تقليل إضاءة طرقات الأدوار إلى 25% فقط، والمكاتب بين 25 إلى 50% حسب كل حجرة.

- غلق كافة أنظمة وشاشات قاعات الاجتماعات بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

- إيقاف تشغيل الأجهزة المكتبية مثل الحواسب والطابعات وآلات التصوير والماسحات، بالإضافة إلى أجهزة التكييف وكشافات الإضاءة قبل مغادرة مقار العمل.

الهدف من القرارات

تهدف هذه الإجراءات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، تقليل الفاتورة الكهربائية، وضمان السلامة داخل المباني الحكومية، مع الالتزام بكفاءة الأداء واستمرارية تقديم الخدمات.

