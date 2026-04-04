شهدت شوارع الإسكندرية بمحيط الكنائس، اليوم السبت، إقبالًا من المواطنين على شراء المنتجات المصنوعة من سعف النخيل، تزامنًا مع احتفالات "أحد الشعانين".

وافترش الباعة الأرصفة والميادين العامة لبيع منتجات الخوص، التي تشكل جزءًا أساسيًا من مظاهر الاحتفال السنوية بالمدينة.

تنوع أشكال السعف المجدول يدويًا

رصدت جولة ميدانية تنوع الأشكال المعروضة من سعف النخيل الأبيض، حيث شملت التيجان والصلبان والقلوب، إلى جانب سنابل القمح التي ترمز لذكرى دخول السيد المسيح إلى "أورشليم" القدس. وأوضح الباعة، الذين يتوافد أغلبهم من محافظات الصعيد والدلتا، أن عملية جدل الخوص وتشكيله تبدأ قبل العيد بأيام لتلبية الطلب المتزايد، خصوصًا من الأطفال.

أسعار مختلفة حسب التعقيد

تفاوتت أسعار السعف هذا العام حسب حجم العمل اليدوي، حيث تبدأ من نحو 20 جنيهًا للأشكال البسيطة، وتزداد في القطع المعقدة مثل التيجان المزينة بسنابل القمح.

احتفال شعبي لجميع المصريين

أكد عدد من الباعة أن الإقبال لا يقتصر على المسيحيين فقط، إذ يحرص العديد من المسلمين على شراء بعض المنتجات، أبرزها سنابل القمح، لإهدائها لأصدقائهم المسيحيين أو للاحتفاظ بها في منازلهم كرمز للخير.

الكنيسة تحتفل بأحد الشعانين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأحد الشعانين وبداية الاستعداد لأسبوع الآلام، وإحياء ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس وسط استقبال شعبي حافل بالسعف وأغصان الزيتون. ومن المقرر أن يشهد قداس أحد الشعانين مشاركة واسعة من الآباء الأساقفة وحضورًا كنسيًا كبيرًا.