أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة مراحل التنفيذ بمشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه بالمدينة، لخدمة القطاع السياحي، يرافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء وإقليم القناة، ومبروك الغمريني، رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شرح تفصيلي للمشروع

واستمع المحافظ في بداية الجولة إلى شرح مفصل عن المشروع ودوره في التطوير النوعي لمدينة سانت كاترين، و معدلات التنفيذ، وموقف الأعمال الجارية.

وتفقد المحافظ مكونات المشروع على أرض الواقع، والتي تتضمن مبنى وساحة السلام ،النزل البيئي، فندق التجلي، حي الزيتونة، النادي الاجتماعي، مركز الزوار، وعدد من المشروعات الأخرى الجاري تطويرها.

الالتزام بالجداول الزمنية

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من الأعمال وفقًا أعلى معايير الجودة، بما يليق بالمكانة التاريخية والروحية لمدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، واستمرار المتابعة الميدانية الدورية لضمان سرعة الإنجاز، خاصة أن الدولة تولي المشروع اهتمامًا كبيرًا لما له من مردود اقتصادي وسياحي مهم.

وقال المحافظ، إن رعاية رئيس الجمهورية لمشروع التجلي الأعظم، جعله من أهم المشروعات التنموية الكبرى التي ستؤدى إلى نقلة نوعية غير مسبوقة لمنطقة كاترين، وستجعلها قبلة عالمية للسياحة الدينية والبيئية والروحانية.

كما أكد على حرص المحافظة على تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة للزوار، داعيًا إلى الحفاظ على الطابع البيئي والتراثي الفريد للمنطقة، بما يعكس عراقة الحضارة المصرية، ويعزز من مكانة جنوب سيناء على خريطة السياحة العالمية.