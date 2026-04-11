أجرى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولة ميدانية موسعة لتفقد محيط الكنائس التابعة للطوائف الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، وذلك للاطمئنان على جاهزية المواقع واستعدادها لاستقبال المواطنين خلال الاحتفالات، مع توفير أجواء آمنة ومنظمة تليق بالمناسبة.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد، ومسؤولو الأجهزة المحلية وشرطة المرافق، في إطار متابعة ميدانية دقيقة لكافة التجهيزات والخدمات المقدمة.

تكثيف أعمال النظافة والتجميل

وجه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، مع الاهتمام بأعمال الكنس والتجميل، إلى جانب سرعة التعامل مع مشكلات الصرف الصحي، خاصة في منطقة عباس فريد، لضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

كما شدد على رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، وتنفيذ حملات مستمرة من الوحدات المحلية لمتابعة نظافة الشوارع والميادين بشكل دوري، بما ينعكس على تحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

رفع درجة الاستعداد بالخدمات

كلف عمرو لاشين جميع مديريات الخدمات والأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى، مع تعزيز التواجد الأمني، وانتشار فرق الإسعاف والأطقم الطبية في محيط الكنائس والمناطق الحيوية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ خلال فترة الأعياد.

مراجعة المراكب النيلية

وفي إطار الحرص على سلامة المواطنين، شدد المحافظ على ضرورة مراجعة التراخيص الخاصة بالمراكب النيلية، والتأكد من صلاحيتها الفنية، مع متابعة المراسي الخاصة بالعائمات التي تُستخدم في نقل المواطنين، لضمان أعلى درجات الأمان.

متابعة لحظية عبر مركز السيطرة

وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب غرف العمليات الفرعية في المديريات والمراكز، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بما يضمن تقديم خدمات فعالة طوال فترة الاحتفالات.

أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة محافظة أسوان لتوفير أجواء آمنة ومنظمة خلال المناسبات، مع تحقيق الانضباط في الشارع، والحفاظ على الشكل الحضاري، بما يعكس مكانة أسوان كإحدى أبرز المدن السياحية في مصر.