تقدم اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بالتهنئة للأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وكافة الأقباط على أرض المحافظة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيد هذه الأعياد على المصريين بالخير واليمن والبركات، وعلى مصر بالرخاء والأمن والسلام.

تأمين الكنائس على أعلى مستوى

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أنه جار تأمين الكنائس على أعلى مستوى بالتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور، وذلك من خلال نشر قوات أمنية في محيط الكنائس، ووضع بوابات إلكترونية لتفتيش رواد الكنائس، مع تواجد عناصر أمنية نسائية لتفتيش السيدات، بجانب غلق كافة الطرق المؤدية للكنائس مع عمل تحويلات مرورية.

متابعة الكنائس وتوفير كافة احتياجاتها

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة الكنائس وتوفير كافة احتياجاتها، وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، تأكيدًا على روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

انطلاق قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم

ومن المقرر أن ينطلق قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس جنوب سيناء مساء اليوم السبت، ويترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، القداس بكاتدرائية السمائيين، بينما يترأس القمص مينا سعد، القداس داخل كنيسة موسى النبي ومار مرقس الرسول بمدينة طور سيناء، وفي كنيسة مارجرجس الروماني و مارمينا العجايبي بمدينة رأس سدر، يترأس القداس القمص أبانوب البرامـوسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء.

رفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع

وكان قد وجه محافظ جنوب سيناء رؤساء المدن، برفع درجات الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة خلال احتفالات عيد الربيع، مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين والزائرين، وفتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمجان، وتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة مستوى الخدمات، بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور بالشوارع والميادين الرئيسية، وتكثيف التواجد المروري لتسهيل حركة المواطنين وتجنب التكدسات.

ويعد عيد القيامة من أهم المناسبات الدينية لدى الأقباط الأرثوذكس، عقب انتهاء الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا.