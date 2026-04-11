محافظ أسوان يعلن بدء مشروع تطوير مداخل معبد فيله

كتب : إيهاب عمران

01:14 م 11/04/2026
    محافظ أسوان يتفقد أعمال تطوير مدخل معبد فيله
    تطوير مدخل معبد فيله
    شكل مداخل معبد فيله بعد التطوير

أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير مداخل معبد فيله، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، على أن تتولى التنفيذ مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية، في إطار خطة متكاملة لتحسين المشهد الحضاري بالمواقع الأثرية البارزة.

تعزيز الهوية الثقافية لأسوان

يأتي هذا المشروع استكمالًا للجهود السابقة التي أرستها الإدارة المحلية، بهدف دعم الهوية البصرية لمحافظة أسوان، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في أحد أبرز المعالم الأثرية عالميًا، بما يعكس مكانة المدينة التاريخية والسياحية.

مدخل حضاري يليق بمعبد فيله

وأكد محافظ أسوان أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، حيث يستهدف تطوير المدخل الرئيسي للمعبد ليعكس قيمته الحضارية، من خلال تصميمات معمارية تتناغم مع الطابع الأثري للموقع.

إنشاء بوابة بطابع معماري مميز

يتضمن المشروع إنشاء بوابة حضارية جديدة، تراعي الهوية المعمارية لأسوان، وتنسجم مع البيئة المحيطة بالمعبد، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين، ويمنحهم انطباعًا أوليًا يعكس عراقة المكان.

تنسيق حضاري ومساحات خضراء

تشمل خطة التطوير إعادة تنظيم المسارات المؤدية إلى المعبد، وتنسيق المساحات الخضراء، إلى جانب إبراز عناصر من الهوية المصرية القديمة بأسلوب متوازن يحقق الانسجام البصري مع الموقع الأثري.

تنفيذ وفق أعلى معايير الجودة

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع الحفاظ على انسيابية حركة الزوار خلال فترة التنفيذ، وعدم التأثير على النشاط السياحي بالموقع.

كما تم استعراض الوضع الميداني الحالي، وتحديد الاحتياجات الفنية، إلى جانب وضع آليات التعاون بين الجهات المختلفة تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.

ضمن رؤية مصر 2030 وأسوان 2040

يأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية المقاصد السياحية، حيث يمثل جزءًا من رؤية رؤية مصر 2030، وكذلك خطة رؤية أسوان 2040، الهادفتين إلى تحقيق تنمية مستدامة ورفع كفاءة البنية السياحية والخدمية بالمحافظة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استعلم الآن.. رابط نتيجة تظلمات 1000 عامل مسجد و7576 معلم قرآن
أخبار مصر

استعلم الآن.. رابط نتيجة تظلمات 1000 عامل مسجد و7576 معلم قرآن
3 أبراج تنتظر بشري سعيدة قريبا.. ثروة وحب ونجاح
علاقات

3 أبراج تنتظر بشري سعيدة قريبا.. ثروة وحب ونجاح

نسرين طافش بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟
الموضة

نسرين طافش بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟
"شراقي" يحذر من مخاطر سد النهضة.. هل يتكرر سيناريو الغرق؟
أخبار مصر

"شراقي" يحذر من مخاطر سد النهضة.. هل يتكرر سيناريو الغرق؟
تعديلات جديدة على لجان التوفيق بالمنازعات.. قرار رسمي من وزير العدل | مستند
حوادث وقضايا

تعديلات جديدة على لجان التوفيق بالمنازعات.. قرار رسمي من وزير العدل | مستند

