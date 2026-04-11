أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بدء المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير مداخل معبد فيله، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، على أن تتولى التنفيذ مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية، في إطار خطة متكاملة لتحسين المشهد الحضاري بالمواقع الأثرية البارزة.

تعزيز الهوية الثقافية لأسوان

يأتي هذا المشروع استكمالًا للجهود السابقة التي أرستها الإدارة المحلية، بهدف دعم الهوية البصرية لمحافظة أسوان، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في أحد أبرز المعالم الأثرية عالميًا، بما يعكس مكانة المدينة التاريخية والسياحية.

مدخل حضاري يليق بمعبد فيله

وأكد محافظ أسوان أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، حيث يستهدف تطوير المدخل الرئيسي للمعبد ليعكس قيمته الحضارية، من خلال تصميمات معمارية تتناغم مع الطابع الأثري للموقع.

إنشاء بوابة بطابع معماري مميز

يتضمن المشروع إنشاء بوابة حضارية جديدة، تراعي الهوية المعمارية لأسوان، وتنسجم مع البيئة المحيطة بالمعبد، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين، ويمنحهم انطباعًا أوليًا يعكس عراقة المكان.

تنسيق حضاري ومساحات خضراء

تشمل خطة التطوير إعادة تنظيم المسارات المؤدية إلى المعبد، وتنسيق المساحات الخضراء، إلى جانب إبراز عناصر من الهوية المصرية القديمة بأسلوب متوازن يحقق الانسجام البصري مع الموقع الأثري.

تنفيذ وفق أعلى معايير الجودة

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع الحفاظ على انسيابية حركة الزوار خلال فترة التنفيذ، وعدم التأثير على النشاط السياحي بالموقع.

كما تم استعراض الوضع الميداني الحالي، وتحديد الاحتياجات الفنية، إلى جانب وضع آليات التعاون بين الجهات المختلفة تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.

ضمن رؤية مصر 2030 وأسوان 2040

يأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية المقاصد السياحية، حيث يمثل جزءًا من رؤية رؤية مصر 2030، وكذلك خطة رؤية أسوان 2040، الهادفتين إلى تحقيق تنمية مستدامة ورفع كفاءة البنية السياحية والخدمية بالمحافظة.