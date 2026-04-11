نظّم صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبمشاركة وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة والصندوق وبيت الزكاة ومؤسسات المجتمع المدني، احتفالية كبرى تحت شعار "كرنفال الفرحة"، وذلك بالمدينة الشبابية في حي الأسمرات، تزامنًا مع الاحتفال بـ"يوم اليتيم"، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب 1500 طفل.

كرنفال الفرحة لإسعاد الأطفال

شهد الكرنفال تنظيم معرض ضخم خُصص للأطفال، ضم أكثر من 4000 قطعة من الملابس والأحذية الجديدة، حيث أُتيح للأطفال اختيار ما يناسبهم بحرية، إلى جانب توزيع هدايا عينية متنوعة شملت ألعابًا، وحقائب مدرسية مجهزة بالمستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى بعض الحلوى، مما أضفى أجواءً من السعادة والبهجة على الأطفال.

ولم تقتصر فعاليات الكرنفال على توزيع الهدايا، بل تضمنت باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، حيث استمتع الأطفال بألعاب الملاهي، وشاركوا في منافسات بالملاعب الرياضية، كما أطلقوا العنان لإبداعاتهم في ورش الرسم والتلوين. وشهدت الاحتفالية أيضًا عروضًا فنية مميزة، من بينها مسرح العرائس الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الأطفال.

واختُتمت الفعاليات بمراسم تكريم لعدد من الأطفال، تقديرًا لمشاركتهم الإيجابية وتفوقهم في الأنشطة المختلفة، تلاها تنظيم وجبة غداء جماعي في أجواء مبهجة ومنظمة، مما ترك أثرًا طيبًا وذكريات سعيدة في نفوسهم.

رسالة دعم وتعزيز التكافل الاجتماعي

جرت فعاليات الكرنفال بالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها الاتحاد النوعي لرعاية الأيتام، وجمعية تفوق المصريين، وجمعية تواصل، وجمعية أحباب الكريم، وجمعية الخير، ولجنة زكاة مسجد الرحمن، ومؤسسة الوفاء، في نموذج يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وعبر الأطفال المشاركون عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة، موجهين الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية التي أسهمت في إدخال الفرحة إلى قلوبهم، وأشعرتهم باهتمام المجتمع بهم.

ويأتي هذا التعاون المثمر بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات، تأكيدًا على دورهما في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وانطلاقًا من الإيمان بأهمية رعاية الأطفال وتنشئتهم في بيئة داعمة ومحفزة، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء مستقبل الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

