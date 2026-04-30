أول تعليق من طليقة أمير عيد على أزمة عزاء والدها: "كل اللي كنت محتاجاه

قدّم أهالي محافظة السويس واجب العزاء في وفاة الحاج أحمد المرغني، والد الفنان حمدي المرغني، أمام منزل العائلة بمنطقة كفر العرب بحي الأربعين، وسط حضور واسع من الأهالي وأبناء المنطقة.

تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير

وكان أهالي السويس قد شيّعوا جنازة الفقيد إلى مقابر الروض الجديد، عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد أهل التقوى والمغفرة، بمشاركة المئات من الأهالي وأبناء عائلة المرغني وعائلات النوبة.

إقامة العزاء على عدة أيام

وأعلنت أسرة الفنان حمدي المرغني إقامة العزاء على يومي الخميس والجمعة أمام منزل العائلة بكفر العرب، على أن يُقام عزاء آخر بالقاهرة يوم السبت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب بقاعة الرزاق.

حضور وتوافد كبير من الأهالي

وشهد سرادق العزاء حضورًا كبيرًا من أهالي السويس، حيث امتلأ المكان بالكامل، وتوافد المعزون لتقديم واجب العزاء، فيما استمر تلاوة القرآن الكريم قبل السماح بدخول الحضور تباعًا.

حالة من الحزن بين الأسرة

وظهر الفنان حمدي المرغني وشقيقه محمود في العزاء أكثر تماسكًا مقارنة بيوم تشييع الجنازة، رغم ملامح الحزن الواضحة عليهما، وسط حالة من التعاطف من الحضور.

تعازي من الوسط الفني

كما حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وفاة والد الفنان حمدي المرغني، معبرين عن مواساتهم لأسرة الفقيد.

وكانت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة حمدي الميرغي، أعلنت وفاة حماها، اليوم الخميس، في محافظة السويس، وقدم عدد من الفنانين التعازي للميرغني على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.














