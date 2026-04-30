تواجه محافظة المنيا أزمة صحية إثر رصد توسع في استخدام مادة 'الفورمالين' السامة لحفظ الألبان السائبة ببعض القرى؛ وسط تحذيرات طبية من مخاطرها الجسيمة التي تبدأ بارتفاع حموضة الدم، وقد تصل إلى الفشل الكلوي أو تلف عصب العين وفقدان الإبصار.

أصدرت محافظة المنيا عدة بيانات في الأيام القليلة الماضية، كشفت عن توغل الأزمة وانتشارها لدى مجمعي وبائعي الألبان، الذين يقومون بجمع كميات كبيرة من مربي الماشية والاحتفاظ بها لتوريدها للمعامل المختلفة، إلا أن استخدامهم لتلك المادة السامة بقصد حفظ الألبان، قد كشف عن وجه قبيح يحول المشروب الأبيض ذو الفوائد الصحية الكبيرة إلى مشروب ملىء بالأمراض التي تؤدي إلى الموت والإصابة بالسرطانات.

ضبط 5 أطنان "لبن بالفورمالين" في المنيا

ففي يوم 20 أبريل الجاري تمكنت الحملات الرقابية بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة من ضبط كميات كبيرة من الألبان الفاسدة والمضاف لها مادة الفورمالين، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 2 طن من الألبان الفاسدة محملة على مركبتي “تروسيكل”، وتبين بعد الفحص إضافة مادة “الفورمالين” السامة إليها بغرض حفظها، وتم إعدام الكمية بالكامل فورًا بمعرفة لجنة مشتركة من هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

وفي يوم 28 أبريل جرى ضبط ومصادرة 1.150 طن من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدخل قرية أبوان التابعة لمركز مطاي، بعد رصد وجود شوائب وحشرات ببعض الكميات، بالإضافة إلى احتواء جزء منها كذلك على مادة “الفورمالين” المحظور استخدامها.

وفي يوم 29 أبريل شهدت المحافظة كذلك ضبط 2 تروسيكل محملين بكميات كبيرة من الألبان الفاسدة بوزن يصل إلى 1.5 طن قبل طرحها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

"مصراوي" تواصل مع الدكتور محمد إسماعيل أستاذ علم السموم بكلية الطب في جامعة المنيا، للتعرف على مخاطر تلك المادة.

7 مخاطر لمادة "الفورمالين" الموجودة في ألبان المنيا

وأكد اسماعيل أن استخدام هذه المادة في حفظ الألبان أو أي طعام بشكل عام يُعد كارثة صحية كبيرة، فهي مادة كيميائية سامة لا تدخل في أي مواد حافظة للطعام،ولكنها تستخدم في حفظ الجثث، كما أنها لا تدخل في أي تركيب من تركيبات الأدوية .

ويضيف أستاذ السموم بكلية الطب جامعة المنيا: أضرار مادية الفورمالين كثيرة وخطيرة للغاية فهي تسبب العديد من الأمراض منها: إرتفاع حموضة الدم، والفشل كلوي، وتلف عصب الأبصار والذي يؤدي بالتبعية إلى العمى الكامل، فضلاً عن تأثيرات سلبية على المخ .

وأوضح الدكتور محمد اسماعيل أن البعض يعتقد أن مادة الفورمالين تنجح في حفظ الألبان، لإبطاء نشاط البكتيريا، وبالتالي تأخير التخمّر والتلف، وهذا يعطي انطباعًا زائفًا بجودة المنتج وطول مدة صلاحيته، خصوصًا في ظل ضعف سلاسل التبريد، ولكن في الحقيقة

هذا عار تماماً من الصحة، لأنها مادة سامة وتؤدي إلى سلسلة من الأمراض وقد تنتهي بالوفاة، كما أنها مخالفة صريحة للقوانين الصحية في معظم دول العالم.

ويوضح أستاذ علم السموم أن مادة الفورمالين هو محلول مائي يحتوي عادةً على نحو 37–40% من غاز الفورمالدهيد (Formaldehyde)، وهو مركب كيميائي بسيط (CH₂O) ينتمي إلى الألدهيدات، ويتميز برائحة نفاذة قوية، وهو عديم اللون، سريع الذوبان في الماء، وله قدرة عالية على التفاعل مع البروتينات، ويُستخدم على نطاق واسع في المجالات الصناعية والطبية، مثل حفظ العينات البيولوجية (التشريح)، وحفظ الجثث والمواد اللاصقة.

وأشار اسماعيل إلى أن خطورة الفورمالين تكمن بشكل كبير عند دخولها جسم الإنسان في قدرته على الارتباط بالبروتينات والأحماض النووية داخل الخلايا، مما يؤدي إلى تعطيل وظائفها الطبيعية، فعند دخوله الجسم، يتم امتصاصه سريعًا عبر الجهاز الهضمي، ويتحول جزئيًا إلى حمض الفورميك، وهو مركب قد يسبب اضطرابًا في التوازن الحمضي-القاعدي (زيادة حموضة الدم ) ، لتشمل تهيج الأغشية المخاطية للفم والمعدة، الشعور بحرقة، غثيان، قيء، وآلام بطنية، في الحالات الشديدة قد يحدث نزيف بالجهاز الهضمي أو اضطرابات تنفسية.

كما أكد أن التعرض المتكرر حتى لجرعات صغيرة قد يؤدي إلى تلف الكبد والكلى، اضطرابات عصبية، ضعف مناعي، وتأثيرات سامة على الجهاز التناسلي، مشيراً إلى أنه تم تصنيف الفورمالدهيد كمادة مسرطنة مؤكدة للإنسان.