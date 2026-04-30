قهرت ملوحة سيناء.. "الملك سلمان" تنجح في زراعة القمح بمياه الآبار لأول مرة -صور

كتب : رضا السيد

04:07 م 30/04/2026
    حصاد القمح بالحقل الإرشادي
    قمح الحقل
    القمح قبل الحصاد

أعلنت كلية الزراعة بجامعة الملك سلمان الدولية بمحافظة جنوب سيناء، نجاح موسم زراعة القمح تحت ظروف بيئية قاسية، داخل المزرعة البحثية بالجامعة بمدينة رأس سدر، والتي تم تطويرها بالجهود الذاتية للجامعة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبحث العلمي، وخطة تنمية شبه جزيرة سيناء، واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص البحث العلمي.

إنتاجية الفدان وصلت إلى 16.5 أردب

وأشارت الجامعة في بيان اليوم، إلى أنها تسعى لإيجاد دراسات علمية لزراعة القمح تحت ظروف بيئية قاسية تتمثل في الزراعة بالأراضي الصحراوية، والري بمياه الآبار عالية الملوحة "5000 جزء في المليون"، مؤكدة أن هذا المحصول الاستراتيجي سجل إنتاجية الفدان وصلت إلى 16.5 أردب بما يعادل 2.48 طن، وهو ما يعد إنتاجًا جيدًا في ظل استخدام المياه المالحة.

تطبيق حزمة متكاملة من الأساليب العلمية الحديثة

وأكدت كلية الزراعات الصحراوية بالجامعة، أن هذا النجاح يُعد دليلًا عمليًا على القدرة على تحويل التحديات البيئية إلى فرص إنتاجية حقيقية، وذلك من خلال تطبيق حزمة متكاملة من الأساليب العلمية الحديثة، التي تعتمد على ترشيد استخدام المياه وتعظيم كفاءتها، وهو ما يمثل توجهًا حيويًا في ظل محدودية الموارد المائية بالمناطق الصحراوية.

حل مشكلات ندرة المياه وجودتها وملوحة التربة

وأوضحت أن التجربة تُعد نموذجًا تطبيقيًا ناجحًا وقابلًا للتعميم في البيئات الجافة وشبه الجافة، حيث ترتكز الأبحاث على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلات ندرة المياه وجودتها وملوحة التربة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، ويتماشى مع خطط الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وخاصة في محافظة جنوب سيناء.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ونش التحرير و8 ملايين داخل أتوبيس".. أغرب 6 سرقات في مصر
حوادث وقضايا

"ونش التحرير و8 ملايين داخل أتوبيس".. أغرب 6 سرقات في مصر
الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
رياضة عربية وعالمية

الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
بقلظ وفطوطة.. عرائس مصرية لا يعرفها جيل Z
علاقات

بقلظ وفطوطة.. عرائس مصرية لا يعرفها جيل Z
أبشروا بالترقيات.. 4 أبراج على موعد مع انفراجة مهنية في مايو
علاقات

أبشروا بالترقيات.. 4 أبراج على موعد مع انفراجة مهنية في مايو
أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد
أخبار المحافظات

أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"