بتمويل من الوكالة الألمانية.. تطوير منطقتي كرموز واللبان في الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:58 ص 30/04/2026
    جانب من الاجتماع
    جانب من الاجتماع

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية" وذلك بمنطقتي اللبان وكرموز، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ".
جاء ذلك خلال اجتماعًا تنسيقيًا مع المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية ومساعد وزير الإسكان، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة إفوا دادزي-آرثر، مدير مشروع CBUID II بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

تطوير البنية التحتية في المناطق الأكثر احتياجًا

وثمن محافظ الإسكندرية الجهود المبذولة من جميع الشركاء في تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشاد بما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع بمنطقة أبوقير، والتي شملت تطوير وحدتي صحة أبوقير (2 و3)، وإنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى أبوقير العام، وتطوير مدرسة الشهيد محمد رمضان، بما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

تطوير منطقتي كرموز واللبان

وأوضح المحافظ أنه جرى اختيار منطقتي كرموز بحي غرب واللبان بحي الجمرك لتنفيذ المرحلة الثانية، وفق معايير محددة تراعي حجم المستفيدين، وافتقار المناطق للخدمات الأساسية، ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية.

خطط التطوير العمراني بالإسكندرية

ومن جانبه، أشاد مساعد وزير الإسكان بالتجربة التنموية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن المشروع يعزز من قدرة الصندوق على تنفيذ خطط التطوير العمراني بالمحافظة، ويعكس تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط العمراني المستدام.
أشار إلى أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا للشراكة المصرية الألمانية في مجال التنمية الحضرية، ورسالة واضحة على إصرار الدولة على مواصلة التطوير وتحويل المناطق السكنية إلى مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين.

تفاصيل المرحلة الثانية لمشروع التطوير الحضري

وبدوره، كشف رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن المرحلة الثانية من المشروع ستشهد تنفيذ أنشطة متكاملة في منطقتي كرموز واللبان، تشمل إعداد مخططات تشاركية ودراسات اجتماعية واقتصادية، إلى جانب استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في مختلف مجالات التخطيط والتنمية العمرانية.

مواجهة تحديات التغير المناخي

ومن جانبها، أشارت مدير مشروع الوكالة الألمانية، إلى أن المرحلة الأولى أرست قاعدة صلبة للتنمية الحضرية، اعتمدت على المشاركة المجتمعية، وعززت القدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي، وهو ما انعكس في إنجازات ملموسة كان لها أثر إيجابي على حياة المواطنين في منطقة أبوقير.
وأضافت أن المرحلة الثانية تنطلق برؤية أكثر وضوحًا وطموح أكبر، بهدف توسيع نطاق التأثير، وتطوير مساحات حضرية متكاملة تتسم بالشمولية والمرونة والاستدامة.

الجدول الزمني للمشروع

تضمن الاجتماع عرض الأهداف الرئيسية والفرعية للمرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات وتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، والذي يأتي بتمويل من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وينفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (مصر.
ويستمر المشروع خلال الفترة من 2026 إلى 2029، ويستهدف تعزيز جودة الحياة الحضرية، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، والمهندس مصطفي عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومستشار وزير الإسكان للتطوير والتخطيط، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة.

