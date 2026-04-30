الأعلى للإعلام يستدعي ممثل أحد المواقع لنشر حوار غير صحيح.. (تفاصيل)

كتب : محمد أبو بكر

12:55 م 30/04/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لأحد المواقع لجلسة استماع، بشأن الحوار الصحفي المنسوب إلى ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والذي تبين عدم صحته، حيث لم يدلِ الوزير بأي حوارات صحفية لهذا الموقع.

وفور تلقي إدارة الموقع استدعاء المجلس، قامت بحذف الحوار من الموقع الإلكتروني وجميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تتخذ لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإجراءات القانونية اللازمة، في ضوء ما ستسفر عنه جلسة الاستماع، خاصة أن حذف المحتوى لا ينفي وقوع المخالفة؛ حفاظًا على مصداقية العمل الصحفي.

الأعلى للاعلام ضياء رشوان وزير الإعلام

