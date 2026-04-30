أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى كلٍ من دولة البحرين وإمارة الشارقة، اعتبارًا من يوم 1 مايو 2026.

يأتي ذلك؛ في ضوء التنسيق المستمر مع سلطات الطيران المدني في عدد من مدن الخليج، تمهيدًا لاستكمال خطة التشغيل التدريجي وعودة الرحلات الجوية وفق المستجدات التشغيلية في المنطقة.

ومن المقرر تشغيل رحلة يومية إلى الشارقة، إلى جانب خمس رحلات أسبوعيًا إلى البحرين، وذلك ضمن خطة الشركة لتعزيز شبكة رحلاتها الجوية وتلبية احتياجات العملاء.

وأوضحت شركة مصر للطيران، أنه يمكن لعملائها مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.