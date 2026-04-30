مصر للطيران تستأنف رحلات الشارقة والبحرين بدءًا من مايو

كتب : محمد أبو بكر

12:56 م 30/04/2026

مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى كلٍ من دولة البحرين وإمارة الشارقة، اعتبارًا من يوم 1 مايو 2026.

يأتي ذلك؛ في ضوء التنسيق المستمر مع سلطات الطيران المدني في عدد من مدن الخليج، تمهيدًا لاستكمال خطة التشغيل التدريجي وعودة الرحلات الجوية وفق المستجدات التشغيلية في المنطقة.

ومن المقرر تشغيل رحلة يومية إلى الشارقة، إلى جانب خمس رحلات أسبوعيًا إلى البحرين، وذلك ضمن خطة الشركة لتعزيز شبكة رحلاتها الجوية وتلبية احتياجات العملاء.

وأوضحت شركة مصر للطيران، أنه يمكن لعملائها مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

