إعلان

شاب ينهي حياة زوجته في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:54 ص 30/04/2026

قتيلة منيل العروس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية فجر اليوم الخميس واقعة مأساوية، بعدما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته داخل مسكنهما.

بلاغ وتحرك سريع

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بمقتل سيدة على يد زوجها داخل القرية، وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ، لتكتشف المعاينة وفاة الزوجة متأثرة بإصابتها.

ضبط المتهم

تُظهر التحريات الأولية تورط الزوج، البالغ من العمر 28 عامًا، في ارتكاب الواقعة، وتتمكن وحدة مباحث أشمون من ضبطه في وقت قصير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحقيقات لكشف الملابسات

تباشر جهات التحقيق عملها للوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مع نقل جثمان الزوجة لعرضه على الطب الشرعي، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية النيابة العامة جريمة قتل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

