ترام الرمل يودع الإسكندرية اليوم.. الإيقاف الكلي والنهائي يبدأ غدًا السبت (فيديو وصور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

06:48 م 03/04/2026
    اخر رحلات ترام الرمل بالإسكندرية
    ترام الرمل بالإسكندرية
    اخر رحلات ترام الرمل بالإسكندرية
    ترام الرمل بالإسكندرية
    ترام الرمل بالإسكندرية

تطوي محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة 3 أبريل، صفحة تاريخية من عمر مرفق "ترام الرمل"، حيث يشهد اليوم آخر تشغيل رسمي للعربات الزرقاء الأيقونية على الخط، قبل بدء الإيقاف الكلي لجميع المسارات غدًا السبت، تمهيدًا لانطلاق أعمال الإزالة والإنشاء ضمن مشروع "ترام الإسكندرية الجديد".

قبلة حياة مؤقتة بسبب الطقس

حصل ترام الرمل على مهلة تشغيل إضافية لمدة 4 أيام، بعد قرار هيئة النقل العام مدّ أجل الإيقاف الذي كان مقررًا في الأول من أبريل الجاري.
وأوضح أحمد شعبان، رئيس الهيئة، أن التأجيل جاء استجابة لتقارير الأرصاد الجوية، لضمان انسيابية الحركة خلال موجة الطقس السيئ، حيث تم الدفع بـ7 عربات إضافية للخدمة، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من المواطنين قبل الوداع الأخير.

أسطول بديل ورقابة رقمية

ومع بدء الإيقاف الكلي غدًا، أعلنت محافظة الإسكندرية جاهزية أسطول النقل البديل، والذي يضم 153 مركبة ما بين أتوبيسات وميني باص، موزعة على 3 مسارات رئيسية تشمل: الكورنيش، طريق الحرية، وخط باكوس.
وتتم متابعة حركة هذه المركبات لحظيًا عبر كاميرات "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة"، لضمان انتظام التقاطر بين 3 و5 دقائق، والتعامل الفوري مع أي معوقات ميدانية.

لماذا الإيقاف؟.. دراسات تؤكد التقادم

جاء قرار الإيقاف استنادًا إلى دراسات أعدها المكتب الاستشاري الألماني (AS & P) بالتعاون مع فريق من جامعة الإسكندرية، والتي كشفت عن تقادم الأسطول، ووجود 26 مزلقانًا تمثل نقاطًا حرجة تتسبب في اختناقات مرورية وحوادث متكررة، ما استدعى تنفيذ تطوير شامل للمرفق.

المسار العلوي.. نقلة نوعية في زمن الرحلة

يستهدف مشروع «ترام الإسكندرية الجديد»، ضمن رؤية 2032، رفع مسار الترام علويًا في التقاطعات المزدحمة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 4700 إلى 13800 راكب في الساعة للاتجاه الواحد.
كما سيؤدي المشروع إلى تقليص زمن الرحلة من محطة فيكتوريا إلى محطة الرمل إلى نحو 25 دقيقة فقط، مع تحديث شامل للشبكة الكهربائية والعربات، لتقديم خدمة نقل حضارية وآمنة للمواطنين.

