ضبطت مديرية التموين في المحافظة، مصنع الألبان يعمل دون ترخيص، خلال حملة رقابية قادتها تموين الوادي الجديد، وأسفرت أعمال الفحص عن التحفظ على 148 كجم من الجبن الأبيض بمختلف الأصناف والأوزان، بعد ثبوت كونها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تفاصيل الضبط والتحفظ

وقالت الدكتورة سلوى، مدير المديرية، اليوم الجمعة، إن تموين الوادي الجديد واصلت تشديد الرقابة على الأسواق، وإن الحملة داخل مصنع الألبان رصدت الجبن الأبيض المخزن في ظروف مخالفة، إلى جانب منتجات منتهية الصلاحية جرى التحفظ عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

6 مخالفات تموينية إضافية

وأضافت أن الحملة حررت 6 مخالفات تموينية متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط دون ترخيص، وعرض سلع منتهية الصلاحية للبيع، بما يعكس استمرار تموين الوادي الجديد في مواجهة مخالفات تموينية داخل مصنع الألبان وخارجه.