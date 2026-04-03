إعلان

ضبط مصنع ألبان مخالف في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

11:23 ص 03/04/2026

ضبط مصنع البان بدون ترخيص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت مديرية التموين في المحافظة، مصنع الألبان يعمل دون ترخيص، خلال حملة رقابية قادتها تموين الوادي الجديد، وأسفرت أعمال الفحص عن التحفظ على 148 كجم من الجبن الأبيض بمختلف الأصناف والأوزان، بعد ثبوت كونها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تفاصيل الضبط والتحفظ

وقالت الدكتورة سلوى، مدير المديرية، اليوم الجمعة، إن تموين الوادي الجديد واصلت تشديد الرقابة على الأسواق، وإن الحملة داخل مصنع الألبان رصدت الجبن الأبيض المخزن في ظروف مخالفة، إلى جانب منتجات منتهية الصلاحية جرى التحفظ عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

6 مخالفات تموينية إضافية

وأضافت أن الحملة حررت 6 مخالفات تموينية متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط دون ترخيص، وعرض سلع منتهية الصلاحية للبيع، بما يعكس استمرار تموين الوادي الجديد في مواجهة مخالفات تموينية داخل مصنع الألبان وخارجه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تموين الوادي الجديد مصنع الألبان الجبن الأبيض منتهية الصلاحية مخالفات تموينية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
أخبار و تقارير

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
أخبار مصر

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
شئون عربية و دولية

على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق