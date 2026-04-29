من ماكينة صغيرة إلى حلم كبير.. "الحاجة رضا" تطرز نجاحها بعد التقاعد في

شهدت قرية الحسانية التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، بعدما لقي طفل مصرعه إثر انفجار أحد محولات الكهرباء، نتيجة تعلق طائرة ورقية كان يلعب بها أعلى أحد الأعمدة الكهربائية.

انتقال الأجهزة الأمنية

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بوقوع حادث انفجار محول كهربائي بدائرة عزبة الحسانية ومصرع طفل في موقع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة والفحص.

التحريات وتفاصيل الحادث

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل “كامل م. ك” يبلغ من العمر 11 عامًا، طالب بالصف الرابع الابتدائي، كان يلهو بطائرة ورقية، إلا أن الرياح قادتها لتعلق بأحد أعمدة الكهرباء، فحاول الصعود لاستخراجها، ما تسبب في حدوث ماس كهربائي شديد أدى إلى انفجار المحول واشتعال النيران في محيطه، وأسفر ذلك عن وفاته في الحال.

الإجراءات

وجرى نقل جثمان الطفل إلى مستشفى قها التخصصي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الفحص والمعاينة.

ردود فعل الأهالي

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة عقب الحادث الأليم، وسط مطالبات بزيادة التوعية بخطورة الاقتراب من أعمدة الكهرباء وتجنب مثل هذه السلوكيات الخطرة.