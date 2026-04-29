أُصيب 9 أشخاص بحروق متفرقة، إثر حادث انفجار شعلة غاز أثناء إعداد الطعام داخل منزل مكوّن من 4 طوابق بعزبة عبدالله فرحات التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حيث تقيم به أسرة واحدة تضم 4 أشقاء.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انفجار شعلة غاز داخل أحد المنازل، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين والتعامل مع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام أحد أفراد الأسرة بإعداد الطعام داخل شقته بالطابق الثاني، وقع انفجار شعلة غاز، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الأسرة بحروق متفرقة.

أسماء المصابين وحالتهم

أسفر الحادث عن إصابة: "ن.ع.ج" (60 عامًا) بحروق متفرقة وحالته العامة سيئة، وأبنائه "ج.ن.ع" (36 عامًا) بحروق متفرقة وحالته مستقرة، "ع.ن.ع" (43 عامًا) بحروق متفرقة وحالته مستقرة، "ع.ن.ع" (28 عامًا) بحروق بالوجه واليدين وحالته مستقرة.

كما أصيب "م.ع.ن" (17 عامًا) بحروق بالوجه والقدمين، "ح.ع.ن" (15 عامًا) بحروق بالقدم، "ر.ع.ن" (3 أعوام) بحروق بالظهر،"هـ.ح.ع" (60 عامًا) ربة منزل، "أ.ج.ع" (38 عامًا) ربة منزل.

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.