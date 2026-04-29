تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة بها طعنات وآثار حروق داخل إحدى الزراعات بمنطقة الضبعية بدائرة مركز القرنة غرب المحافظة، في واقعة غامضة تشير المعاينات الأولية إلى وجود شبهة جنائية وراءها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة ملقاة داخل أرض زراعية بدائرة مركز القرنة.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن الجثة بها طعنات بآلة حادة وآثار حروق.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما تواصل فرق البحث جهودها لفحص البلاغ، وجمع الأدلة، وسؤال شهود العيان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.