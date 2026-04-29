تصوير- محمد معروف:

وصل منذ قليل، جثمان المحامي والقيادي الإخواني المنشق مختار نوح إلى مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وكان قد تُوفي مختار نوح، اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنته صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد مصطفى محمود، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في مدينة السادس من أكتوبر.