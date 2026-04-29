تستعد أسرة الفنان حمدي الميرغني لتشييع جنازة والده، اليوم الأربعاء، بمحافظة السويس، وسط حالة من الحزن بين أفراد العائلة والمقربين.

وكشفت مصادر مقربة من الأسرة أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة المغرب من مسجد أهل التقوى والمغفرة، على أن يُوارى جثمان الفقيد الثرى بمقابر الروض الجديد القريبة من مدينة السلام، والمجاورة للمسجد.

إسراء عبدالفتاح تعلن الوفاة

وكانت الفنانة إسراء عبدالفتاح، زوجة الفنان حمدي الميرغني، قد أعلنت خبر الوفاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقت الأسرة عشرات رسائل التعزية والمواساة من نجوم الوسط الفني والجمهور.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنان حمدي الميرغني، معبرين عن دعمهم ومساندتهم له في وفاة والده، داعين للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.