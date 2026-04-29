طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، خضر وفاكهة وأسماك مخفضة عبر منافذها لتوفير السلع الغذائية والخدمات الأساسية للمواطنين، ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

دعم منفذ الشباك الواحد

وأكد علي نجاح رئيس مركز ومدينة باريس، استمرار دعم منفذ بيع “الشباك الواحد” بكميات متنوعة من السلع الأساسية، شملت الأسماك والخضروات والفاكهة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين اليومية بسهولة ويسر وبأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الخارجية.

وقال نجاح، إنه شهد المنفذ ضخ كميات من المنتجات الغذائية التي لاقت إقبالًا من المواطنين، في إطار الحرص على توفير بدائل آمنة ومباشرة للسلع الأساسية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويحافظ على استقرار الأسعار داخل مركز باريس.

أسعار السلع المطروحة

وأعلنت الوحدة المحلية أسعار عدد من السلع المطروحة بالمنافذ، حيث سجل سعر الطماطم درجة أولى 25 جنيهًا، والبطاطس 7.5 جنيه، والفلفل 30 جنيهًا، والباذنجان 20 جنيهًا، والكمثرى 30 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والخيار 20 جنيهًا، والموز 35 جنيهًا، والبصل 10 جنيهات، والفلفل الألوان 35 جنيهًا، بينما سجل الليمون 40 جنيهًا للكيلو.

خطة لضبط الأسواق

وأوضح رئيس مركز باريس، أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة محافظة الوادي الجديد لإحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع، مع تفعيل الدور المجتمعي للوحدات المحلية في توفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

وأكد أن الحملات الرقابية مستمرة بالتوازي مع دعم المنافذ الحكومية لضمان استقرار المنظومة التموينية وتحقيق وفرة في السلع الأساسية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.