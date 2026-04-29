استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الاربعاء، إلى مرافعة دفاع ضحايا المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، وذلك خلال نظر معارضته على أحكام الحبس الصادرة بحقه غيابيًا في 120 قضية.

وكانت المحكمة قد قضت بحبس المتهم 3 سنوات في كل قضية، بإجمالي مدة حبس بلغت 360 سنة، على خلفية اتهامه بالنصب وتحرير شيكات بدون رصيد.

مرافعة دفاع الضحايا

طالب دفاع الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، متهمًا إياه بالاستيلاء على أموالهم بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق. كما ادعى دفاع الضحايا مدنيًا بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مؤقت في كل دعوى.

أحكام سابقة

وفي وقت سابق، رفضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المعارضة الاستئنافية للمتهم، وأيدت حبسه 3 سنوات في 10 قضايا، بإجمالي 30 سنة.

كما عاقبته المحكمة في قضية أخرى بالحبس 3 سنوات لتحرير شيك بدون رصيد، مع كفالة 400 ألف جنيه.

وقائع إضافية

وكانت محكمة جنح التجمع الخامس قد قضت بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

