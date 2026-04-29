"120 قضية نصب و360 سنة حبس".. كواليس محاكمة مستريح السيارات أمام الجنح

كتب : أحمد عادل

04:30 م 29/04/2026

أمير هلالي - مستريح السيارات

استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الاربعاء، إلى مرافعة دفاع ضحايا المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، وذلك خلال نظر معارضته على أحكام الحبس الصادرة بحقه غيابيًا في 120 قضية.
وكانت المحكمة قد قضت بحبس المتهم 3 سنوات في كل قضية، بإجمالي مدة حبس بلغت 360 سنة، على خلفية اتهامه بالنصب وتحرير شيكات بدون رصيد.

مرافعة دفاع الضحايا

طالب دفاع الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، متهمًا إياه بالاستيلاء على أموالهم بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق. كما ادعى دفاع الضحايا مدنيًا بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مؤقت في كل دعوى.

أحكام سابقة

وفي وقت سابق، رفضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المعارضة الاستئنافية للمتهم، وأيدت حبسه 3 سنوات في 10 قضايا، بإجمالي 30 سنة.
كما عاقبته المحكمة في قضية أخرى بالحبس 3 سنوات لتحرير شيك بدون رصيد، مع كفالة 400 ألف جنيه.

وقائع إضافية

وكانت محكمة جنح التجمع الخامس قد قضت بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

اقرأ أيضا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



هل تنسحب الإمارات من منظمات أخرى بعد أوبك؟
شئون عربية و دولية

هل تنسحب الإمارات من منظمات أخرى بعد أوبك؟
صور- جثمان مختار نوح يصل مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة
أخبار مصر

صور- جثمان مختار نوح يصل مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة
عودة الشحات والشناوي.. و4 غيابات في الأهلي عن القمة
رياضة محلية

عودة الشحات والشناوي.. و4 غيابات في الأهلي عن القمة

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح
أخبار

ما حكم أداء فريضة الحج عن الميت في عام واحد من شخصين؟.. الإفتاء توضح

سرعة ضربات القلب.. 3 علامات تكشف نقص هذا الفيتامين في الجسم
نصائح طبية

سرعة ضربات القلب.. 3 علامات تكشف نقص هذا الفيتامين في الجسم

أخبار

المزيد

الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"