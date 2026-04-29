أطلق مسلحون النار على دورية للشرطة في مدينة زاهدان الإيرانية، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة آخرين، في تصعيد أمني جديد تشهده المنطقة.

تفاصيل الهجوم المسلح في زاهدان

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، بأن مسلحين أطلقوا النار على دورية للشرطة في مدينة زاهدان كانت تقوم بمهام توفير الأمن للمواطنين في شوارع المدينة، موضحة أن هذا الهجوم المباغت استهدف العناصر الأمنية أثناء تأدية واجبهم الميداني.

ضحايا إطلاق النار في زاهدان

وأكدت التقارير أنه في أعقاب عملية الاغتيال التي وصفتها بالجبانة، قُتل أحد أفراد الأمن يدعى محمد رضا نظام دوست، بينما أصيب 3 آخرون من أفراد الدورية بجروح متفاوتة جراء إطلاق النار المباشر عليهم في مدينة زاهدان.

ملاحقة مرتكبي هجوم زاهدان

أشارت الجهات الأمنية إلى أن الجهود جارية ومكثفة لاعتقال مرتكبي هذا الاغتيال الذي استهدف دورية الشرطة في مدينة زاهدان، مؤكدة أنه سيتم تقديم معلومات إضافية لاحقا حول ملابسات الحادث وتطورات عمليات الملاحقة والتحقيق الجارية لضبط الجناة.

