تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل

كتب : محمد جعفر

12:04 م 29/04/2026

وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوتران

حذّرت وزيرة القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية، كاثرين فوتران، من تدهور الأوضاع في لبنان، مؤكدة أن البلاد باتت "على حافة حرب أهلية"، رغم سريان وقف إطلاق النار مع إسرائيل منذ 17 أبريل.

وقالت فوتران، خلال مقابلة مع قناة " BFMTV"، إن التحدي الرئيسي يتمثل في دعم السلطات اللبنانية لفرض الاستقرار، مضيفة: "كيف يمكن مساعدة الدولة اللبنانية على ترسيخ السلام حتى يتمكن اللبنانيون أخيراً من العيش بأمان؟".

إشادة فرنسية بالجندي القتيل في لبنان

وجاءت تصريحات الوزيرة بعد ساعات من إشادتها بالرقيب الفرنسي أنيسيت جيراردان، الذي قُتل في جنوب لبنان خلال مهمة لإزالة الألغام، ليُعد الجندي الفرنسي رقم 145 الذي يفقد حياته هناك منذ عام 1978، في إشارة إلى عمق الانخراط الفرنسي التاريخي في البلاد.

العلاقات الفرنسية اللبنانية تاريخية

وأكدت فوتران أن العلاقات بين فرنسا ولبنان "تاريخية ومتجذرة"، مشددة على أن باريس تواصل مشاوراتها مع الجانب اللبناني لدعم مؤسسات الدولة، ومضيفة أن الوضع الحالي "لا يمكن أن يستمر في ظل وجود حزب الله أو العمليات العسكرية الإسرائيلية"، معتبرة أن هذه الإشكالية تمثل جوهر الأزمة.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال الغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان، وأفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر الدفاع المدني، جراء ضربات إسرائيلية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق تابع لحزب الله قال إنه كان يشكل تهديداً لمناطقه الشمالية.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات في 2 مارس عن مقتل أكثر من 2500 شخص، وإصابة نحو 7800 آخرين.

