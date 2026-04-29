أفادت الأمم المتحدة بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 21 شخصًا، واعتقلت أكثر من 4000 آخرين منذ بداية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه منذ اندلاع المواجهات عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية في أواخر فبراير، تم تنفيذ إعدامات بحق تسعة أشخاص على خلفية احتجاجات يناير 2026، إلى جانب عشرة آخرين بتهمة الانتماء المزعوم إلى جماعات معارضة، وشخصين بتهمة التجسس.

وأضاف المكتب في بيان أن السلطات الإيرانية صعّدت من إجراءاتها الأمنية، مشيرًا إلى أن أكثر من 4000 شخص اعتُقلوا منذ 28 فبراير، في إطار قضايا مرتبطة بالأمن القومي، وسط مخاوف دولية متزايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.