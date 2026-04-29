تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما بعزبة المخزنجي التابعة لقرية الشوبك بدائرة مركز الزقازيق، في حادث أثار حالة من القلق والذعر بين الأهالي.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بالعثور على زوجين متوفيين داخل مسكنهما، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لمباشرة الفحص والتحريات.

معاينة مسرح الجريمة

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة سيدة تُدعى "هـ. أ" تبلغ من العمر 45 عامًا، وزوجها داخل المنزل، وقد فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، في مشهد صادم.

كما كشفت المعاينة وجود مؤشرات غامضة داخل المنزل، من بينها إعداد أكواب للشاي ووجود موقد مشتعل، ما يرجح وجود شخص آخر كان متواجدًا مع الزوجين قبل وقوع الجريمة.

اللحظات الأخيرة قبل الحادث

وفي رواية شهود العيان، قالت إحدى الجارات إن المجني عليها كانت تجلس معها قبل ساعات قليلة من اكتشاف الجريمة، ثم استأذنت للمغادرة قائلة إن نجلها طلب منها إعداد الطعام، لتغادر دون أن تعلم أنها ستكون لحظاتها الأخيرة.

اكتشاف الجريمة

وأضافت أن نجل المجني عليهما عاد من المدرسة، ليدخل المنزل ويُفاجأ بوالدته غارقة في دمائها ولا تستجيب لندائه، فخرج مستغيثًا بالجيران الذين هرعوا إلى المكان.

وخلال البحث عن الأب، عثر الأهالي على جثته في طابق علوي بعيدًا عن مكان وجود الزوجة، ما زاد من غموض الواقعة.

شبهات ودوافع محتملة

ورجحت روايات غير رسمية أن الجريمة قد تكون وقعت عقب وجود شخص غريب داخل المنزل، ربما كان ضيفًا على الزوج، قبل أن تتطور الأحداث إلى مشاجرة انتهت بقتلهما بطعنات عنيفة تشير إلى وجود دافع انتقامي.

تحركات الأمن والنيابة

جرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية مرتكب الجريمة وضبطه.