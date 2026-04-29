طوال ساعات امتزجت فيها مشاعر القلق بالخوف، كانت أم تقف على شرفة منزلها في مساكن الفيروز بمدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، تترقب عودة طفلها البالغ من العمر 12 عامًا، بعد غياب غامض أثار الرعب داخل الأسرة.

إشارة واحدة كشفت الحقيقة

كلمات غير مفهومة لطفل من ذوي الهمم، لم تكن هي الوسيلة الأولى لكشف سر غيابه الغامض، بل كان لإشارة واحدة صامتة بيدين مرتجفتين نحو رجل يقف في الشارع بداية واحدة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام في بورسعيد، والمعروفة إعلاميًا باسم "سبايدر مان بورسعيد".

إحالة إلى مفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق متهم يبلغ من العمر 52 عامًا في القضية رقم 56 لسنة 2026 جنح بورفؤاد ثان إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليه بالإعدام شنقًا، لاتهامه بالتعدي على طفل.

بلاغ من الأم

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب التحقيقات، إلى ملاحظة والدة الطفل، تعمل عاملة خدمات معاونة بأحد مستشفيات بورسعيد، اختفاء نجلها أثناء لهوه بالقرب من المنزل، فسارعت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

عودة الطفل

بعد فترة عاد الطفل مرة أخرى وأثناء وقوفه في "البلكونة" رفقة أمها، أشار الطفل إلى المتهم، وأبلغ والدته بأنه اصطحبه إلى منزله داخل بورسعيد، واعتدى عليه، لتتحول الشكوك إلى بلاغ رسمي وتبدأ الأجهزة الأمنية تحركاتها العاجلة.

القبض على المتهم

ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتم تحرير محضر يتهمه بخطف الطفل والاعتداء عليه، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، وحبس المتهم على ذمة القضية.

انتظار الحكم النهائي

وعقب الإجراءات القانونية، وتحقيقات جهات التحقيق، والإجراءات القضائية، جاء قرار الإحالة إلى المفتي محطة جديدة في القضية، انتظارًا لما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من حكم نهائي.