الداخلية تكشف تفاصيل بلاغ التحرش بطفلتين داخل سيارة بالقاهرة الجديدة

كتب : علاء عمران

12:36 م 29/04/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة لقيامه بالتحرش بطفلتين بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة.

كواليس ضبط المتهم بالتحرش بفتاتين بالشروق

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وباستدعائه حضر برفقة زوجته، حيث قررا بتضررهما من قائد سيارة لقيامه بتاريخ 26 من الشهر الجاري بالتحرش بنجلتيهما اللتين تبلغان من العمر 13 و14 عامًا، أثناء استقلالهما السيارة معه لتوصيلهما إلى محل سكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في البلاغ والتحريات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

اقرأ أيضا

"خلصت على جوزها وهو نايم".. ماذا حدث في جريمة قتل الحسينية؟


"شتمت الدكاترة وبهدلتهم".. تفاصيل القبض على الراقصة حورية بالشيخ زايد


انفجار محول داخل شركة الكهرباء بالسبتية.. وإصابة خطيرة تنقل للمستشفى

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة
حوادث وقضايا

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة
لو عندك "إسكوتر".. المنوفية تطلق منظومة الـ "باركود" لتنظيم الحركة في الشوارع
أخبار المحافظات

لو عندك "إسكوتر".. المنوفية تطلق منظومة الـ "باركود" لتنظيم الحركة في الشوارع
تحطم سيارة نجل الفنانة عارفة عبد الرسول في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية
أخبار المحافظات

تحطم سيارة نجل الفنانة عارفة عبد الرسول في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية
تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

تحذير فرنسي: لبنان على حافة حرب أهلية رغم الهدنة مع إسرائيل
"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر
أخبار السيارات

"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة ونقل بكرداسة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"