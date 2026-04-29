

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة لقيامه بالتحرش بطفلتين بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة.

كواليس ضبط المتهم بالتحرش بفتاتين بالشروق

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وباستدعائه حضر برفقة زوجته، حيث قررا بتضررهما من قائد سيارة لقيامه بتاريخ 26 من الشهر الجاري بالتحرش بنجلتيهما اللتين تبلغان من العمر 13 و14 عامًا، أثناء استقلالهما السيارة معه لتوصيلهما إلى محل سكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت في البلاغ والتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

"خلصت على جوزها وهو نايم".. ماذا حدث في جريمة قتل الحسينية؟





"شتمت الدكاترة وبهدلتهم".. تفاصيل القبض على الراقصة حورية بالشيخ زايد





انفجار محول داخل شركة الكهرباء بالسبتية.. وإصابة خطيرة تنقل للمستشفى