انخفاض الجبن والفول والزيت اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

12:35 م 29/04/2026

أسعار السلع الأساسية

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والفول، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2026، بينما ارتفعت أسعار السكر، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو الأرز المعبأ: 34.91 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 34.91 جنيه، بتراجع 34.91 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.87 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 95.26 جنيه، بتراجع 2.8 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.97 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.67 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.86 جنيه، بتراجع 1.6 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.18 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 114.85 جنيه، بتراجع 4.24 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 421.8 جنيه، بتراجع 5.24 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.74 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.84 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.04 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 143.6 جنيه، بتراجع 4.96 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 283.36 جنيه، بتراجع 82 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.67 جنيه، بتراجع 55 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 104.44 جنيه، بزيادة 66 قرشًا.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محامي مزارع الزنكلون: سرقوا القمح باستخدام الكمبون.. والمحصول لسه مارجعش
أخبار المحافظات

محامي مزارع الزنكلون: سرقوا القمح باستخدام الكمبون.. والمحصول لسه مارجعش
لو عندك "إسكوتر".. المنوفية تطلق منظومة الـ "باركود" لتنظيم الحركة في الشوارع
أخبار المحافظات

لو عندك "إسكوتر".. المنوفية تطلق منظومة الـ "باركود" لتنظيم الحركة في الشوارع
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الأربعاء
بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة
حوادث وقضايا

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-4: نجاح وترقية لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-4: نجاح وترقية لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء

أخبار

المزيد

بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة ونقل بكرداسة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"