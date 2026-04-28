لقي رجل في العقد السادس من العمر مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، أثناء جلوسه على مقهى شعبي بمركز الزينية شمال محافظة الأقصر، وذلك إثر مشاجرة نشبت بين شقيقين بسبب خلافات على الميراث.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث إطلاق نار بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة المواطن "من.ا.ح" (56 عامًا)، بطلق ناري في البطن من الجانب الأيمن نافذ إلى الجانب الأيسر، بالإضافة إلى كسر بالذراع الأيسر، وذلك أثناء تواجده على أحد المقاهي، حيث تم نقله على الفور إلى مستشفى الكرنك الدولي في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته رغم محاولات إنقاذه.

وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين شقيقين بسبب خلافات على الميراث، قام خلالها أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه، إلا أن إحدى الطلقات أصابت المجني عليه تصادف تواجده بالمقهى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.