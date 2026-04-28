قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

10:52 ص 28/04/2026

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 18 و30 قرشًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم بدعم خروج مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.68 جنيه للشراء، و52.78 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.68 جنيه للشراء، و52.78 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.7 جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

