قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 18 و30 قرشًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
ارتفع سعر الدولار اليوم بدعم خروج مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.68 جنيه للشراء، و52.78 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.68 جنيه للشراء، و52.78 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.69 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.7 جنيه للشراء، و52.8 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.