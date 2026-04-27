الصين تعترض على العقوبات الأمريكية على إحدى شركات

بكين (أ ب)

أعربت الصين اليوم الاثنين، عن معارضتها لقرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إحدى شركات تكرير النفط الصينية لقيامها بشراء شحنات نفط خام إيرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة الماضية أنها ستفرض عقوبات على شركة هنجلي للبتروكيماويات في مدينة داليان بشمال شرق الصين.

وتمنع العقوبات الشركة وشركات أخرى تنقل النفط الإيراني من دخول النظام المالي الأمريكي.

وتعد "هنجلي" من ضمن عشرات الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني.

وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية " دائما ما تعارض الصين العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر للاساس في القانون الدولي، وتحث الولايات المتحدة على وقف ممارساتها الخاطئة من إساءة استخدام العقوبات وممارسة السلطة القضائية الممتدة".

وأضاف" سوف نحمى بقوة الحقوق والمصالح الشرعية للشركات الصينية".