اقتصادية قناة السويس توقّع عقد مصنع ملابس تركي باستثمارات 8 ملايين دولار

كتب : أميرة يوسف

04:21 م 27/04/2026
    توقيع اتفاقية
    اقتصادية قناة السويس

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي جديد لشركة “ديناميك راوس ويلتيم للملابس” التركية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تُقدّر بنحو 8 ملايين دولار، وذلك بحضور السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

مشروع صناعي جديد لتعزيز قطاع المنسوجات

يستهدف المشروع إقامة مصنع متخصص في إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات على مساحة 21 ألف متر مربع، مع الاعتماد على أحدث تقنيات التصنيع والصباغة ومعالجة الأقمشة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات النهائية، ويوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة.

توجه تصديري يعزز الاقتصاد الوطني

يخطط المصنع لتصدير 90% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، مقابل 10% للسوق المحلي، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، خاصة في مجال الغزل والنسيج.

القنطرة غرب قاعدة إقليمية للصناعات النسيجية

أكد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت إحدى أبرز القواعد الإقليمية لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مدعومة بتكامل سلاسل الإنتاج وتنوع الاستثمارات الأجنبية، خاصة التركية، التي تشهد نموًا متسارعًا داخل المنطقة.

ارتفاع الاستثمارات التركية بالمنطقة

أوضح رئيس الهيئة أن عدد المشروعات التركية بالقنطرة غرب ارتفع إلى 15 مشروعًا، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 560.2 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر ضمن تحالف مصري تركي بقيمة 2.1 مليون دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

دعم مستمر للمستثمرين وتسريع التنفيذ

شددت الهيئة على استمرار تقديم التيسيرات والدعم الكامل للمستثمرين، مع متابعة دقيقة لمراحل تنفيذ المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الصناعية.

