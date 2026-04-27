أثناء لهوه أمام منزله.. بيارة صرف صحي تبتلع طفلًا في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

04:55 م 27/04/2026

الطفل المتوفي

لقى طفل مصرعه، غرقًا إثر سقوطه في بيارة صرف صحي بقرية الروس خليج بحري التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة مطوبس بلاغًا من أهالي قرية الروس خليح بحري التابعة لمركز مطوبس حول سقوط طفل في بيارة صرف صحي خاصة بأهالي ما أدى إلى مصرعه غرقًا في البيارة.

انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة بقرية الروس خليج بحري، وبسؤال والدته المدعوة "خضرة.أ.م.ص"، 36 عامًا، ربة منزل، وتقيم بنفس القرية، قررت أنه أثناء لهو طفلها آدم عادل هلال، عمر عامين، سقط في بيارة صرف صحي أمام المنزل ما أدى إلى مصرعه غرقًا في البيارة.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل المتوفى تبين أن وفاته بسبب إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات صرحت بدفن جثة الطفل بمعرفة أهليته.

كفر الشيخ مطوبس النيابة العامة

بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)
حقيقة زواج أيمن بهجت قمر سرا بعد انفصاله عن زوجته.. الشاعر يرد
على خطي الأهلي ومصر.. بنك القاهرة يطرح شهادة بسعر فائدة 17.25%
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
لحظة بلحظة.. الزمالك وإنبي في الدوري المصري ( 0 - 0 ).. هدف ملغي

