أُصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، على طريق التحدي أمام محطة وقود صبحي، بنطاق محافظة البحيرة.

انتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كلٍّ من:

- مختار صلاح محمد (51 عامًا، مقيم المنيا): اشتباه كسر بالحوض.

- محمود السيد عبد الونيس (27 عامًا، مقيم الدلنجات): اشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري.

- ممدوح جمعة حكيم (40 عامًا، مقيم الدلنجات): اشتباه كسر بالساق اليسرى.

- محمد سعد محمد (25 عامًا، مقيم الدلنجات): كدمات وسحجات.

- رجب بدوي حسن (28 عامًا، مقيم الدلنجات): كدمات وسحجات.

- عماد السيد محمد (26 عامًا، مقيم أسيوط): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.