ضبط اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بنفسه خلال بشوارع بمدينة المنصورة، موتوسيكل مخالف لقرار المحافظ الخاص بالتصدي للمركبات التي تسبب تلوثا سمعيا وأصواتا مزعجة وضوضاء في المدن والطرق العامة والرئيسية.

وأمر المحافظ بإيداع الموتوسيكل المضبوط بالإدارة العامة للمرور، والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات، كما شدد على منع إخراج المركبة من حجز المرور إلا بتصريح خطي مباشر من المحافظ شخصيا.

وكان اللواء طارق مرزوق قد أصدر قرارا لكافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بملاحقة جميع الدراجات النارية و"التكاتك" و"التريسكلات" المجهزة بسماعات صوت عالية تسبب إزعاج المواطنين والتأثير السلبي على الصحة العامة والبيئة السمعية.

وأكد المحافظ أن قرارات الضبط تشمل جميع مركبات "التلوث السمعي" المنتشرة في الشوارع والميادين، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحملات اليومية على تلك المركبات وأنه لن يتم التهاون مع أي مركبة تسبب إزعاجًا للمواطنين أو تخالف قواعد المرور والبيئة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الإبلاغ عن أي مركبة تسبب تلوثا سمعيا عبر الأرقام المخصصة لذلك، للمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة والنظام العام بالمحافظة.